كوكا يتوج بجائزة أفضل لاعب في "بلاي أوف" الدوري اليوناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي توج النجم المصري أحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس اليوناني، بجائزة أفضل لاعب في "بلاي أوف" الدوري اليوناني للموسم الماضي. وكان كوكا فاز بلقب الدوري اليوناني مع فريقه أولمبياكوس، بعدما حسم اللقب على حساب نادي باوك. Advertisements ونشر الموقع الرسمي للدوري اليوناني، نتائج التصويت على أفضل لاعب في المرحلة النهائية "بلاي أوف" في الدوري اليوناني. وجاء كوكا في المركز الأول بنسبة تصويت وصلت إلى 50.56%، متفوقاً على سقراطس ديوديس لاعب باناثينايكوس الذي حصل على 13.31% في المركز الثاني، ويوسف العربي صاحب المركز الثالث بنسبة 9%. وشارك كوكا في إجمالي 26 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالهم 9 أهداف وصنع هدفين آخرين.

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