وزير الرياضة يزور مؤمن زكريا.. ويطمئن على حالة عبدالشافي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:
توجه أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صابح اليوم الثلاثاء، إلى منزل مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، للاطمئنان على حالته الصحية وتقديم الدعم والمؤازرة.
وخلال زيارته، أكد صبحي لمؤمن أنه قام بتكليف المعنين بوزارة الشباب والرياضة بالمتابعة اليومية لتطور الحالة الصحية له، إلى جانب التنسيق مع وزارة الصحة والنادى الأهلى فيما يتعلق بالعمل على توفير كافة المتطلبات واحتياجات اللاعب المالية والعلاجية خلال الفترة المقبلة.
من جانبه قدم مؤمن، الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة لحرصه على زيارته والاطمئنان على حالته.
وفى سياق متصل، أجرى وزير الرياضة اتصالاً هاتفيًا بمحمد عبد الشافي لاعب نادي الزمالك للاطمئنان على حالته عقب إجراء العملية الجراحية التي خضع لها بعد إصابته في مباراة القمة الأخيرة.
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