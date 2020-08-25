رسمياً.. مباراة السوبر الأوروبي تشهد حضور الجماهير بنسبة 30%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أن مباراة السوبر الأوروبي، ستشهد حضور الجماهير.

وفي بيان رسمي أصدره "يويفا"، اليوم الثلاثاء، فإنه تم السماح بحضور الجماهير لمباراة السوبر الأوروبي، بنسبة 30%.

ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر الأوروبي بين بايرن ميونخ الألماني (بطل دوري أبطال أوروبا) وإشبيلية الإسباني (بطل الدوري الأوروبي) في الـ24 من سبتمبر المقبل، في بودابست عاصمة المجر.

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وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى أنه سيعمل مع الحكومة المجرية، لتوفير جميع التدابير الوقائية، حتى لا يتم تعريض الحضور لأي خطر.

وأكد بيان اليويفا، أن قرار عودة الجماهير، هدفه الأساسي هو دراسة مدى تأثير عودة الجماهير على الكرة في الوقت الحالي".

واختتم اليويفا بيانه مشيراً إلى أن بقية المباريات في كل بطولات الاتحاد الأوروبي ستقام بدون حضور جماهيري حتى إشعار آخر.