الإسماعيلي يُعلن رحيل مدربه جوميز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
قال سعفان الصغير مدرب حراس المرمى بفريق الإسماعيلي، إن الإدارة قررت الاستغناء عن خدمات المدرب الفرنسي ديديه جوميز.
وأضاف سعفان الصغير أن الإدارة أخطرتهم برحيل المدير الفني، دون الكشف عن هوية المدير الفني الجديد.
وكان الإسماعيلي قد سقط في فخ التعادل مع حرس الحدود بهدفين في كل شبكة في المباراة التي جرت يوم الأحد لحساب الجولة 21 من عمر دوري WE المصري ليرفع الدروايش رصيدهم من النقاط إلى الرقم 24.
الإسماعيلي سيواجه فريق طنطا يوم الخميس المقبل لحساب الجولة 22 من عمر دوري WE المصري.
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