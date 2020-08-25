تقارير: ميسي يعلن قراره النهائي بشأن مستقبله مع برشلونة قريباً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
ذكرت تقارير صحفية أرجنتينية، أن النجم ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة، اتخذ قراره بشأن مصيره مع النادي الكتالوني.
ووفقاً لصحيفة "أوليه" الأرجنتينية، فإن النجم الأرجنتيني اتخذ قراره بالفعل بشأن البقاء حتى نهاية عقده أو الرحيل عن برشلونة خلال الصيف الجاري.
وأشارت الصحيفة الأرجنتينية، إلى أن ميسي سيُعلن عن قراره النهائي بشأن مستقبله مع الفريق، للجميع قريباً.
وكانت تقارير صحفية إسبانية، أشارت إلى أن ميسي عقد جلسة مع رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة، وأخبره خلالها برغبته في الرحيل عن الفريق الكتالوني.
وينتهى عقد ميسي مع برشلونة فى صيف عام 2021، ولديه شرط جزائي فى عقده بقيمة 700 مليون يورو.
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