العطار: تلقينا شكوى رسمية ضد القيعي.. وسنطبق اللائحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم، إن الجبلاية تلقت مذكرة رسمية من لجنة الحكام ضد التصريحات التى أدلي بها عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، والتي هاجم خلالها حكام مباراة القمة بين الزمالك والأهلي.

والتقى الزمالك بالأهلي يوم السبت الماضي في مباراة الجولة الـ21 من بطولة دوري we المصري، وفاز الأبيض ثلاثية مقابل هدف.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنماج "ملعب الصقر"، قال العطار: "تلقينا مذكرة من لجنة الحكام بشأن التصريحات التى أدلى بها عدلي القيعي، ومن الطبيعي تحويلها إلى لجنة الانضباط لدراسة الأمر".

وأضاف: "لو تأكدنا من وجود تجاوز سيتم توقيع العقوبات وفقا للائحة".

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وتابع: "لجنة الانضباط ستدرس الأمر جيدًا، قبل إصدار أي قرار رسمي بشأن الأمر".

وواصل: "لجنة الانضباط تتعامل مع جميع التجاوزات بمنتهي القوة وكانت في اجتماعات يومية، وقامت بإصدار قرارات ضد رؤوساء عدة أندية".

وأتم:"لابد أن يتحكم الجميع في أنفسهم، الحكام هم قضاة الملاعب ولابد من أن يحصلوا على الدعم الكامل من جميع الأندية".

جدير بالذكر أن القيعي خرج في تصريحات أمس الاثنين عبر قناة النادي الأهلي الرسمية، أكد خلالها أن الكرواتي بيبك جاء لينفذ أجندة وضعت له مثلما فعل في لقاء الأهلي وبيراميدز بالدوري من قبل، ونفذها بإخلاص ووقاحة.