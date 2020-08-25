اتحاد الكرة: الزمالك لم يشكُ سليمان.. والإصابات واردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

نفي وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم، وصول أى شكوى رسمية من نادي الزمالك ضد وليد سليمان لاعب الأهلي.

وكان الزمالك قد أصدر بيانًا رسميًا ضد وليد سليمان، انتقده بالتسبب في أذى اللاعبين، على خلفية الإصابة التي تعرض لها محمد عبدالشافي ظهير أيسر الفريق الأبيض

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وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال العطار: "لم تصلنا أي شكوى رسمية من نادي الزمالك بشأن وليد سليمان لاعب الأهلي".

وأضاف: "من الوارد أن تحدث إصابات في المباريات، ونتمنى السلامة لمحمد عبدالشافي، وهو لاعب رائع من الناحية السلوكية".

جدير بالذكر أن عبدالشافي تعرض للإصابة بكسر في الترقوة بعد التحام قوي مع وليد سليمان خلال مباراة القمة التي جمعت بين الزمالك والأهلي، وأجرى على إثرها جراحة ستبعده عن الملاعب ما يقرب من 6 أسابيع.