اتحاد الكرة عن مؤمن زكريا: لن نتأخر عن دعمه ماديًا أو معنويًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم، أن الجبلاية لن تتأخر عن دعم مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي سواء من الناحية المعنوية أو المادية.

ويعاني مؤمن زكريا من مرض نادر، تسبب في ابتعاده عن الملاعب طوال الفترة الماضية.

وأكد العطار خلال تصريحات إذاعية لـ"ملعب الصقر"، أن مؤمن يحظى بدعم كبير من جانب عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية.

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وقال العطار: "اتحاد الكرة على تواصل دائم مع مؤمن، ودعاه لحضور لقاء السوبر في أبوظبي".

وأضاف: "خلال الفترة الأخيرة، طلب عمرو الجنايني ضرورة التواصل مع اللاعب وتوفير كافة متطلباته".

وأتم: "اتحاد كرة القدم لن يتأخر عن دعم مؤمن زكريا معنويا وماديًا، وأي دعم مالي سيتم توفيره على الفور".