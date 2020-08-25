رسميًا.. هيجواين خارج حسابات يوفنتوس

أكد أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، أن المهاجم الدولي الأرجنتيني جونزالو هيجواين خارج حساباته في الموسم المقبل، ويفتح الطريق أمامه للرحيل عن السيدة العجوز.

وقال بيرلو أسطورة ومدرب نادي يوفنتوس فى تصريحات لقناة "سكاي سبورت إيطاليا": "لقد قررنا سويًا بعد

أن اجتمعت مع هيجواين، بأنه ليس ضمن خططنا وليس جزءً من مشروعنا، ونحن جاهزون لكي يرحل عن الفريق في الصيف الجاري".

حيث سيقوم النادي بفسخ التعاقد مع كلاً من سامي خضيرة وجونزالو هيجواين

بالتراضي، ليصبح اللاعبان متاحان بشكل مجاني للرحيل لأي فريق آخر.

تريد إدارة يوفنتوس التخلص من اللاعبين الذين يتقاضون أجراً كبيراً فى محاولة لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد.

الفريق الفائز بلقب الدوري الإيطالي لهذا العام يريد تجديد الدماء فى الفريق، ومحاولة استقطاب لاعبين عالميين قادرين على الفوز بلقب دوري الابطال الغائب عن الفريق منذ عام 1996.