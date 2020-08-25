أكد أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، أن المهاجم الدولي الأرجنتيني جونزالو هيجواين خارج حساباته في الموسم المقبل، ويفتح الطريق أمامه للرحيل عن السيدة العجوز.
وقال بيرلو أسطورة ومدرب نادي يوفنتوس فى تصريحات لقناة "سكاي سبورت إيطاليا": "لقد قررنا سويًا بعدأن اجتمعت مع هيجواين، بأنه ليس ضمن خططنا وليس جزءً من مشروعنا، ونحن جاهزون لكي يرحل عن الفريق في الصيف الجاري".
حيث سيقوم النادي بفسخ التعاقد مع كلاً من سامي خضيرة وجونزالو هيجواينبالتراضي، ليصبح اللاعبان متاحان بشكل مجاني للرحيل لأي فريق آخر.
تريد إدارة يوفنتوس التخلص من اللاعبين الذين يتقاضون أجراً كبيراً فى محاولة لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد.
الفريق الفائز بلقب الدوري الإيطالي لهذا العام يريد تجديد الدماء فى الفريق، ومحاولة استقطاب لاعبين عالميين قادرين على الفوز بلقب دوري الابطال الغائب عن الفريق منذ عام 1996.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. هيجواين خارج حسابات يوفنتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.