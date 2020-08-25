الإسماعيلى ينهي عقد مدربه جوميز بالتراضي

قرر مجلس إدارة النادى الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان توجيه الشكر للفرنسي ديديه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول والاكتفاء بالفترة التي قضاها على رأس الإدارة الفنية للفريق. على رأس الإدارة الفنية للفريق. جاء القرار فى أعقاب تعادل الفريق فى مباراتين متتاليتين أمام وادي دجلة وحرس الحدود وعدم تقديم الفريق لمستواه المعهود وظهور اللاعبين بحالة بدنية وفنيه غير جيدة. الحدود وعدم تقديم الفريق لمستواه المعهود وظهور اللاعبين بحالة بدنية وفنيه غير جيدة. وبناء عليه قرر مجلس إدارة النادى بإجماع الاراء توجيه الشكر للفرنسي مع كل التمنيات له بالتوفيق فى خطوته المقبلة.

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