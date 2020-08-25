وزير الرياضة يلتقي الرئيس التنفيذي لشركةDHL لبحث سبل التعاون

التقي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم بالاستاذ نور سليمان الرئيس التنفيذي لشركة DHL بالشرق الاوسط وشمال افريقيا، والاستاذ احمد الفنجري المدير التنفيذي لشركة DHL مصر لبحث سبل التعاون بين الوزارة والشركة في المرحلة المقبلة.

اعرب صبحي عن تفاؤله بالاجتماع مع مسئولي شركة DHL حيث انه سيكون هناك تعاون بين الطرفين في المرحلة المقبلة في العديد من المشروعات والمبادرات التي تنفذها الوزارة، وسيتم وضع اليه للتنسيق

معا في الاعمال المختلفة للعمل علي الوصول الي اكبر عدد ممكن من الشباب علي مستوي الجمهورية.

مضيفاً أن خطة الوزارة في المرحلة الحالية هي التوسع في الانشطة والفعاليات التي تنفذها من اجل الوصول لاكبر عدد ممكن من الشباب وتحقيق اكبر استفادة لقطاع عريض من المجتمع.