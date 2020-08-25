وليد العطار: مؤمن زكريا يحظى بدعم كبير من جانب عمرو الجنايني

أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم، أن مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، يحظى بدعم كبير من جانب عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية.
وقال العطار في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "اتحاد الكرة كان يتواصل دائما مع مؤمن، وحضر لقاء السوبر في أبوظبي،الفترة الأخيرة كانت توجيهات عمرو الجنايني بضروة التواصل مع اللاعب وتوفير كافة متطلباته".
وواصل:" اتحاد كرة القدم لن يتأخر عن دعم مؤمن زكريا معنويا وماديًا، وأي دعم مالي سيتم توفيره على الفور".
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