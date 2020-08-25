مدير اتحاد الكرة ينفي شكوى الزمالك ضد وليد سليمان

نفى وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم، وصول أى شكوى رسمية من نادي الزمالك ضد وليد سليمان لاعب الأهلي.

قال العطار في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر"، المذاع عبر راديو مصر: "لم يصلنا أي شكوى

رسمية من نادي الزمالك بشأن وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي".

وأضاف: "من الوارد أن يحدث إصابات في المباريات، ونتمنى السلامة لمحمد عبدالشافي، وهو لاعب رائع من الناحية

السلوكية".

كان وليد سليمان تسبب في إصابة محمد عبدالشافي في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بعد تدخل عنيف أدى إلى كسر في عظمة الترقوة للاعب الزمالك، وأجرى عملية جراحية، ليغيب عن الملاعب لمدة شهرين للتعافي، بعد المباراة التي انتهت بفوز الأبيض بثلاثية مقابل هدف في الدوري.