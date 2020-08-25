مصطفى عسل لاعب الأهلي جاهز لمنافسات الاسكواش

أكد مصطفى عسل، لاعب الاسكواش بالنادي الأهلي، جاهزيته للمنافسة على البطولات المحلية والدولية كافة، المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة بعد عودة النشاط الرياضي مجددًا؛ وفي مقدمتها بطولتا الأهرام والجونة وهونج كونج المفتوحة للاسكواش.

أشار «عسل» إلى أنه كان مستمرًا في

تدريباته البدنية خلال فترة التوقف السابقة؛ للحفاظ على لياقته البدنية، مؤكدًا أنه حصل على برنامج بدني مكثف من الجهاز الفني للاسكواش.

وأبدى اللاعب سعادته بفوزه بجائزة أفضل لاعب شاب على مستوى العالم

بعد النتائج القوية التي حققها خلال موسم 2019-2020، مؤكدًا أن جمهور الأهلي كان صاحب الفضل في الفوز بالجائزة بعد دعمه المتواصل.

وتوجه عسل بالشكر لجماهير ومجلس إدارة النادي الأهلي على دعمهم المستمر له، قائلًا: «أعد الجماهير بتحقيق أفضل النتائج خلال هذا الموسم والمنافسة على الألقاب كافة، وأن يبقى الأهلي دائمًا في المقدمة».

