أحمد علي يقود هجوم إنبي أمام أسوان بالدوري

أعلن حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي التشكيل الذى سيخوض به لقاء اليوم الثلاثاء، في الخامسة مساءً، أمام أسوان بملعب بتروسبورت بالجولة 22 للدوري الممتاز. وضم تشكيل إنبي كلا من: في حراسة المرمى : محمود جاد وفي الدفاع : على فوزى ورامى صبري وأسامة جلال وكريم فؤاد صبري وأسامة جلال وكريم فؤاد والوسط : حميد ماو وأحمد العجوز وعبدالرحمن عامر Advertisements خط الهجوم : محمد بسيوني ومحمد شريف وأحمد على وتضم قائمة البدلاء: عبد العزيز البلعوطى- إبراهيم يحيى- محمود قاعود- احمد العجوز- محمود غإلى- هشام عادل- عمر سافيولا- عبد الرحمن عماد- احمد حسين ميسى. العجوز- محمود غإلى- هشام عادل- عمر سافيولا- عبد الرحمن عماد- احمد حسين ميسى. كان فريق انبى قد صعد الى المركز الخامس برصيد 29 نقطة بعد أن تغلب على الانتاج الحربي بثنائية نظيفة في الجولة 21 للدوري حيث لعب الفريق 21 مباراة فاز في 7 وتعادل في 8 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه مثلها.

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