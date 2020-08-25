محاضرة فنية لسلة الأهلي قبل نهائي كأس مصر

يعقد أشرف توفيق، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، محاضرة مهمة للاعبي الفريق اليوم قبل مباراة نهائي كأس مصر أمام الاتحاد السكندري. أمام الاتحاد السكندري. يلقي توفيق محاضرة للاعبي الفريق قبل التوجه إلى صالة الشباب والرياضة التي تستضيف اللقاء لمراجعة خطة اللعب والمهام المكلف بها كل لاعب. لمراجعة خطة اللعب والمهام المكلف بها كل لاعب. من المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساء اليوم على صالة الشباب والرياضة بـ6 أكتوبر، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز فيها والتتويج باللقب.

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