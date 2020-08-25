رسميًا.. السوبر الأوروبي بين بايرن ميونيخ وإشبيلية بحضور جماهير

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أن مباراة السوبر الأوروبي بين بايرن ميونيخ الألماني وإشبيلية الإسباني، المقرر إقامتها في ملعب بوشكاش في المجر، ستشهد حضور الجماهير لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا.

وفي بيان رسمي أصدره "يويفا"، اليوم الثلاثاء، فإنه تم السماح بحضور الجماهير لمباراة

السوبر الأوروبي، بنسبة 30%، وأشار البيان إلى أنه سيعمل مع الحكومة المجرية، لتوفير جميع التدابير الوقائية والاحترازية، حتى لا يتم تعريض الجمهور لأي خطر.

من المقرر أن تقام مباراة السوبر الأوروبي بين بايرن ميونيخ الألماني (بطل

دوري أبطال أوروبا ) وإشبيلية الإسباني (بطل الدوري الأوروبي) في الـ24 من سبتمبر المقبل، في العاصمة المجرية بودابست.

وأكد بيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن قرار عودة الجماهير، هدفه الأساسي هو دراسة مدى تأثير عودة الجماهير على الكرة في الوقت الجاري، مشيراً إلى أن بقية المباريات في كل بطولات الاتحاد الأوروبي ستقام من دون حضور جماهيري حتى إشعار آخر.