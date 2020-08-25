ميسي يحسم مستقبله مع برشلونة خلال الساعات القادمة

ذكرت تقارير صحفية أرجنتينية، أن النجم الدولي الارجنتيني “ليونيل ميسي” اتخذ قراره بالفعل بخصوص مستقبله مع برشلونة.
وقالت صحيفة “أوليه” الارجنتينية صباح اليوم الثلاثاء، أن أسطورة برشلونة والمنتخب الارجنتيني ليونيل ميسي حدد موقفه بالبقاء في البلوجرانا أو المغادرة في الميركاتو الحالي.
نفس الصحيفة أكدت أن نجم برشلونة الاسباني وقائد الفريق سيخرج علانية في الساعات القليلة القادمة لإعلان قراره للرأي العام مع شعور سائد بكونه قرر بالفعل مغادرة النادي في الميركاتو الصيفي الحالي.
يذكر أن ميسي كان قد تحدث منتصف الاسبوع الماضي مع مدرب الفريق “رونالد كومان“، وعبر له عن رغبته في مغادرة برشلونة هذا الصيف وعدم إنتظار نهاية عقده في نهاية الموسم المقبل 2020/21.
رغبة ميسي في مغادرة النادي الذي ترعرع فيه وحقق معه عدة ألقاب فردية وجماعية جاءت بعد فقدانه للثقة في إدارة النادي تحت قيادة “جوسيب بارتوميو“، وفي مشروع النادي المستقبلي.
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