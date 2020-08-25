مفاجآت الميركاتو | كافاني قد ينضم إلى ريال مدريد!

لا زال مستقبل مهاجم باريس سان جيرمان “إدينسون كافاني” معلقاً بعد فشل توقيعه لنادي بنفيكا البرتغالي لأسباب مالية.

وكيل أعمال اللاعب الدولي الأوروجوياني، لم يقف مكتوف الأيدي وعرض كافاني (33 عام) على عدة أندية أوروبية أخرى أبرزها بطل الدوري الاسباني في الموسم الماضي “ريال مدريد“.

ووفقاً لصحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن الرد من ريال مدريد بشأن كافاني كان إيجابيًا، حيث أن الفريق الأبيض يعاني هجوميًا بوجود “كريم بنزيمة” فقط كهداف للفريق.

Advertisements

وتضيف الصحيفة أن ريال مدريد وهداف باريس سان جيرمان التاريخي لم يقوما بأي مفاوضات رسمية حتى الآن، ولا تزال المحادثات ودية بينهما.

ووفقاً لنفس الصحيفة فغريم ريال مدريد نادي “أتلتيكو مدريد” يراقب كافاني منذ مدة طويلة لكنه عاجز عن التعاقد معه لأسباب مالية كما الحال مع بنفيكا البرتغالي.

تجدر الإشارة إلى أن كافاني كان قد أنهى مشواره مع بطل الدوري الفرنسي “باريس سان جيرمان” بنهاية عقده في 30 يونيو 2020 دون التوصل إلى اتفاق للتجديد بينهما.

..