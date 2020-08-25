عبد الحفيظ: أغلقنا ملف مباراة الزمالك.. ووليد سليمان سيغيب عن لقاء الجونة

أكد مدير الكرة بالنادي الاهلي “سيد عبد الحفيظ“، أن الفريق أغلق ملف مباراة القمة أمام الزمالك، مشيرًا إلى أن الفريق متصدر بطولة الدوري المصري الممتاز بفارق كبير.

وكان الاهلي خسر بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام الزمالك، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات عبر قناة الاهلي:” أعتب على اللاعبين بسبب الخسارة لأنهم تسببوا في شماتة كبيرة ضد الفريق”.

وأضاف:” حزين بالطبع لخسارة لقاء الزمالك، لكن أغلقنا الملف ونستعد للمباريات المقبلة”.

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وواصل:” زيارة وليد سليمان للاعب الزمالك محمد عبدالشافي لأنهم أصدقاء، ولم يعتذر له، ولم يذهب له للاعتذار مطلقا، لأنه لم يتجاوز في حقه”.

وزاد:” لن يتواجد في الاهلي سوى اللاعب الذي يريد البقاء، من يريد الرحيل لن تكون مشكلة”.

وتابع عبدالحفيظ:” وليد سليمان تعرض لكدمة قوية في الصدر، خلال لقاء الزمالك، وسيغيب عن لقاء الجونة”.

ومن المقرر أن يلتقي الاهلي والجونة مساء بعد غدٍ الأربعاء في إطار منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري.

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