مالانج سار أحدث صفقات تشيلسي في الميركاتو الصيفي

كشفت مصادر صحفية فرنسية، أن المدافع الفرنسي الشاب “مالانج سار” قد وقع بالفعل لنادي تشيلسي الإنجليزي في صفقة إنتقال حر.

وذكرت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية، أن المدافع اليافع مالانج سار، قد وقع على عقد لخمس سنوات مع تشيلسي في صفقة مجانية بعد فسخ عقده مع نيس الفرنسي بنهاية الموسم 2019/2020.

وكان مالانج سار محط اهتمام عدة أندية أوروبية أخرى مثل برشلونة الإسباني وآرسنال الإنجليزي، لكن تشيلسي فاز بالصفقة وحصل على توقيع اللاعب صاحب الـ 21 عام.

ومن المنتظر أن يقوم تشيلسي بإعارة مالانج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وسط إهتمام من قبل فولهام الإنجليزي الصاعد حديثًا للدوري الممتاز وكذا ريال بيتيس الإسباني.

يشار إلى أن مالانج سار يعد أول صفقات المدير الفني لتشيلسي “فرانك لامبارد“، في خط الدفاع مع اقتراب النادي من الحصول على توقيع البرازيلي “تياجو سيلفا” في صفقة مجانية كذلك.

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