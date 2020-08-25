عماد متعب: اعتذرت لمروان محسن.. ولا يصلح للعب اساسيًا في الاهلي

كشف مهاجم منتخب مصر والنادي الاهلي السابق “عماد متعب“، أنه قام بالاعتذار لمهاجم الفريق الأحمر “مروان محسن” بسبب النقد القاسٍ ضده عقب لقاء القمة 120، والذي فاز به الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال متعب في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة قناة النهار:” مباراة القمة بطولة خاصة للاعبين والجماهير، الجميع يُدرك أنها مباراة بثلاث نقاط، لكن مباراة الاهلي والزمالك أهم ديربي في الوطن العربي وقارة أفريقيا، والجميع ينتظره كثيرا حتى برغم فارق النقاط، لكن النتيجة مهمة”.

وأضاف:” بعض الناس على السوشيال ميديا أرائهم عنيفة، البعض يطلع باللاعبين في السماء وبعد أسبوع ينزل بها إلى الأرض، لا يجب التعامل بالقطعة، قبل التوقف رينيه فايلر كان أحسن مدرب في التاريخ، وبعد التوقف حدثت إصابات عديدة في فريق الاهلي، ويجب التماس العذر لفايلر والجهاز الفني، كان مجبرا على اللعب بتشكيل معين، في ظل نقص العناصر”.

وأكمل متعب تصريحاته قائلًا: “مروان محسن تحدثت عنه بشكل قوي في الاستوديو التحليلي، وهو قد يغضب اللاعب ووالده، تحدثت لمصلحته فقط، وهو ليس سبب الخسارة، لأنه شارك والزمالك متقدم بهدفين مقابل هدف”.

اعتذرت لمروان محسن

وزاد:” النقد ليس بالتطاول على الآخرين، وتحدثت مع عمرو السولية، بسبب الحديث عن مروان محسن، وسألته هل كنت قاسٍ في الحديث عنه، ثم تحدثت مع اللاعب هاتفيا ولم يرد وكلمته على “الواتس آب، ثم اتصلت به اليوم، وقدمت اعتذار لمروان لأنني كنت حاد في حديثي عنه، بعد الخطأ أمام مرمى الزمالك واعتقاده بأن الكرة تسلل”.

وتابع متعب تصريحاته قائلا: “وجهة نظرى أن يعيد مروان حساباته ويبعد فترة عن كرة القدم، في أحد الفترات طلب مني مانويل جوزيه الحصول على اجازة لمدة 10 أيام، فقط تدربت مع الفريق ولم أشارك بالفعل”.

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وأردف: “مروان محسن لديه مشكلة منذ فترة، وهي اللعب بطريقة كوبر وطالبته بتغيير الطريقة التي يلعب بها مع الأهلي، لا يوجد محمد صلاح ولا تريزيجيه في الأهلي“.

واستطرد: “مروان محسن مع كوبر لم يكن مطلوب منه في الأساس التسديد على المرمى، ولكن الاهلي يلعب بشكل جماعي، ويريد من المهاجم تسجيل الأهداف رغم وجود حلول من الأطراف والوسط والدفاع، المهاجم له شروط معينة في الاهلي”.

وتابع قناص الاهلي السابق:” قولت لمروان محسن أنك تلعب بشكل خاطئ، وطول الوقت بعيد عن المرمى، وفي الفترة الأخيرة لم يقدم المستوى المطلوب ولا يستطيع خلق المساحات لنفسه، وأغلب الأوقات في المباريات يكون بعيد تماما عن منطقة الخطورة، فهو يمر بحالة فنية منخفضة في الفترة الأخيرة”.

لا يصلح للعب اساسيًا

وأضاف: “مروان محسن لا يصلح حاليا للعب مهاجم أساسي في الاهلي، ليس رقم واحد، الموضوع صعب بالنسبة للاعب، ولكن الجمهور ليس مخطئ، الجميع يقف مع اللاعبين، ولكن مستوى اللاعب متراجع منذ عودته من الإصابة”.

وأكمل متعب:” جمهور الأهلي أصبح لا يثق في متعب، وأتمنى أن يبعد فترة عن الملاعب في الوقت المناسب، يجب أن يتدرب بمفرده أو يحصل على اجازة اسبوع أو عشرة أيام، من أجل إعادة تهيئة نفسه، وفي حالة عودته للمستوى المطلوب يشارك أساسيا وفي حالة فشله يجب عليه العمل بقوة من أجل المشاركة بشكل أساسي”.

وختم حديثه قائلًا:” الكرة ليس فيها “عناد”، فترة أمم أفريقيا 2008 حاولت بكل الطرق، ولمدة 3 شهور كانت الكرة تعاندني، ولكن حاولت الاجتهاد وصناعة الأهداف لزملائي، وكان يجب على مروان محسن أن يكون فعال على المرمى وصناعة الأهداف لزملائه”.

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