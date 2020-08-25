رياضة | أحمد حسن: مدافع المنتخب وقع على رغبة انضمام للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد حسن: مدافع المنتخب وقع على رغبة انضمام للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن أسامة جلال مدافع إنبي، ورجب بكار ظهير أيمن فريق بيراميدز، ضمن حسابات النادي الأهلي للتعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال أحمد حسن عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: " اللاعب في حسابات النادي الأهلي، ووقع على ورقة رغبة للانضمام لصفوف الفريق الأحمر، مع أمير توفيق مدير التعاقدات".

وأضاف:" أسامة لاعب جيد ومفيد جدا للنادي الأهلي، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق وإصابة عدد من اللاعبين، كما أنه تألق مع إنبي ومنتخب مصر الأوليمبي في الموسم الجاري".

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وواصل الصقر:" الأهلي أيضا يسعى لضم رجب بكار مدافع فريق بيراميدز، خاصة مع رحيل أحمد فتحي في نهاية الموسم الجاري".

وأكمل:" بيراميدز لديه أكثر من لاعب في مركز الظهير الأيمن مثل أحمد توفيق وعمر جابر، وبالتالي من الممكن الموافقة على رحيل بكار إلى النادي الأهلي".

وزاد:" الأهلي في احتياج لضم ظهير أيمن، خاصة أن رحيل فتحي سيكون أزمة كبيرة".