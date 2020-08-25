رياضة | اتحاد الكرة يكشف حقيقة تقديم الزمالك شكوى ضد وليد سليمان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يكشف حقيقة تقديم الزمالك شكوى ضد وليد سليمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم، وصول أى شكوى رسمية من نادي الزمالك ضد وليد سليمان.

وقال العطار في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر:" لم يصلنا أي شكوى رسمية من نادي الزمالك بشأن وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي".

وأضاف:" من الوارد أن يحدث إصابات في المباريات، ونتمنى السلامة لمحمد عبدالشافي، وهو لاعب رائع من الناحية السلوكية".

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من جانبه، أكد العطار:" اللاعبون والاجهزة الفنية حدث لهم حالة استرخاء في اتباع الاجراءات الوقائية، قمنا بتعيين مراقب طبي في كل المباريات من أجل المحافظة على الجميع واتباع الاجراءات"

وواصل:" تعليمات المراقب الطبي من الواضح أنها في بعض المباريات لا يتم تنفيذها بالشكل المطلوب".

واختتم:" بدأنا في إرسال إجراءات تحذيرية للأندية بسبب الأخطاء التي يقعون فيها بسبب عدم اتباعهم الاجراءات الاحترازية".