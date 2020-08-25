رياضة | رسميا.. تأجيل مباراة باريس سان جيرمان ولنس في الدوري الفرنسي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميا.. تأجيل مباراة باريس سان جيرمان ولنس في الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي باريس سان جيرمان في الحصول على موافقة بتأجيل مباراته أمام لنس بالدوري الفرنسي والذي كان مقررا إقامتها يوم السبت القادم.

وأعلنت رابطة الدوري الفرنسي الثلاثاء تأجيل مباراة سان جيرمان، حامل اللقب، ضد لنس، إلى العاشر من سبتمبر المقبل.

Advertisements

وعاد الفريق الباريسي الاثنين من العاصمة البرتغالية لشبونة، حيث خاض الأحد نهائي دوري الأبطال الذي خسره أمام بايرن بهدف دون رد.

وبدأ الموسم الجديد للدوري الفرنسي الجمعة الماضي، ونظرا لخوض ليون وسان جيرمان غمار منافسات "التشامبيونزليغ" بنظام التجمع في البرتغال، تم تأجيل مباراتيهما في المرحلة الأولى نهاية الأسبوع الماضي، علما أن سان جيرمان كان سيلتقي مع متز، وحدد موعد جديد للمباراة في 16 سبتمبر.

وسيخوض الفريق الباريسي أولى مبارياته في الدوري هذا الموسم ضد مرسيليا على ملعب "بارك دي برانس" في 13 سبتمبر، بعد أسبوعين سيتوقف فيهما النشاط إفساحا في المجال أمام المنتخبات الأوروبية لخوض مبارياتها الوطنية.