رياضة | ليفربول بالقوة الضاربة أمام ريد بول سالزبورج

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ليفربول بالقوة الضاربة أمام ريد بول سالزبورج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الألماني يوجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول تشكيله فريقه الرسمية لمواجهة ريد بول سالزبورج النمساوي بعد قليل، في المباراة الودية التي تقام على ملعب الأخير.

ويخوض كلوب المباراة بتشكيلته الأساسية وفي مقدمتها المصري محمد صلاح في خط الهجوم بجانب روبيرتو فيرمينيو، والسنغالي ساديو ماني.

ويستعد ليفربول لمواجهة أرسنال يوم السبت القادم في بطولة كأس الدرع الخيرية على ملعب ويمبلي.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي

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