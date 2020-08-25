رياضة | تطورات إصابة نجم بايرن ميونخ

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تطورات إصابة نجم بايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الثلاثاء عن تطورات إصابة نجمه والتي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأعلن النادي البافاري أن مدافعه جيروم بواتينج يعاني من مشكلة في عضلات الفخذ الأيمن، كان قد تعرض لها خلال المباراة التي انتهت بالفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي 1 / صفر أمس الأول الأحد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجرى تبديل بواتينج /31 عاما/ بعد 25 دقيقة من بداية المباراة التي شهدت تتويج بايرن ميونخ باللقب الأوروبي ليضيفه إلى لقبيه هذا الموسم في الدوري الألماني وكأس ألمانيا.

وأضاف نادي بايرن أن بواتينج سيخضع لبرنامج إعادة تأهيل خلال فترة أجازته.