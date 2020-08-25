رياضة | اتحاد الكرة: لجنة الحكام قدمت مذكرة رسمية ضد تصريحات القيعي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة: لجنة الحكام قدمت مذكرة رسمية ضد تصريحات القيعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم، أن لجنة الحكام قدمت مذكرة رسمية ضد التصريحات التى أدلي بها المهندس عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، وهجومه على حكام لقاء القمة.

وقال العطار في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "تلقينا مذكرة من لجنة الحكام بشأن التصريحات التى أدلى بها المهندس عدلي القيعي، ومن الطبيعي تحويلها إلى لجنة الانضباط لدراسة الأمر، ولو فيها تجاوز سيتم توقيع العقوبات وفقا للائحة".

وأضاف: "بالتأكيد لجنة الانضباط ستدرس الأمر جيدًا، قبل إصدار أي قرار رسمي بشأن الأمر".

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وواصل: "لجنة الانضباط قبل توقف كورونا، تتعامل مع جميع التجاوزات بمنتهي القوة وكانت في اجتماعات يومية، وقامت بإصدار قرارات ضد رؤوساء عدة أندية".

وأكمل:" بعد المباريات يكون هناك بعض العصبية، ولابد أن يتحكم الجميع في أنفسهم ولا يتجاوزون في حقد أحد".

وأتم: "الحكام هم قضاة الملاعب ولابد من أن يحظوا بمنتهي الدعم من جميع الأندية".