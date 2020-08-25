رياضة | وزير الرياضة يزور مؤمن زكريا.. ويطمئن على عبد الشافي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يزور مؤمن زكريا.. ويطمئن على عبد الشافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على زيارة اللاعب مؤمن زكريا نجم النادى الأهلي صباح اليوم الثلاثاء بمنزله؛ للاطمئنان على حالته الصحية، وتقديم الدعم، والمؤارزة له لتخطي تلك الأزمة المرضية التى يمر بها اللاعب.



وأكد الدكتور أشرف صبحي للاعب تكليفاته الصادرة للمعنين بوزارة الشباب والرياضة بالمتابعة اليومية لتطور الحالة الصحية لمؤمن زكريا، والتنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة حالة اللاعب من الناحية الصحية ، بالإضافة إلى التواصل مع النادى الأهلى فيما يتعلق بالعمل على توفير كافة المتطلبات واحتياجات اللاعب المالية والعلاجية خلال الفترة المقبلة.



واستمع وزير الشباب والرياضة إلى اللاعب مؤمن زكريا عن تطور حالته الصحية، وبروتوكول العلاج الذي يواظب على استخدامه، ومتابعته مع الأطباء.

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