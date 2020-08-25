رياضة | فايلر يطالب الأهلي بسرعة حسم ملف بديل رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يطالب الأهلي بسرعة حسم ملف بديل رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر صحفية مقربة من لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق طالب اللجنة بسرعة حسم مسألة التعاقد مع بديل لرمضان صبحي، خلال الفترة المقبلة.

وصدم رمضان صبحي جماهير النادي الأهلي منذ عدة أيام، برغبته في الانتقال لنادي بيراميدز، عقب انتهاء إعارته من نادي هيديرسفيلد تاون.

وأكد فايلر للجنة التخطيط بالأهلي، ضرورة ضم بديل جديد في مركز الجناح، لتعويض رحيل رمضان صبحي.

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وظهر غياب اللاعب عن الأهلي في المباراة الماضية ضد الزمالك في الدوري، والتي انتهت بقوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

واقترحت لجنة التخطيط، ضم لاعب أجنبي من الطراز الأول، بالمبلغ الذي كان مرصوداً لضم رمضان صبحي.

وبلغت آخر عروض الأهلي لضم رمضان صبحي مبلغ 3.25 مليون جنيه إسترليني.