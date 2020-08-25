رياضة | اتحاد الكرة: بعض اللاعبين لا يلتزمون بالتعليمات الطبية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة: بعض اللاعبين لا يلتزمون بالتعليمات الطبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم عن موعد نهاية الموسم الجاري.

وقال العطار في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "نهاية الموسم في نهاية أكتوبر أو مطلع الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل".

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وأضاف:" اللاعبين والاجهزة الفنية حدث لهم حالة استرخاء في اتباع الاجراءات الوقائية، قمنا بتعيين مراقب طبي في كل المباريات من أجل المحافظة على الجميع واتباع الاجراءات".

وواصل:" تعليمات المراقب الطبي من الواضح أنها في بعض المباريات لا يتم تنفيذها بالشكل المطلوب".

وزاد:" بدأنا في إرسال إجراءات تحذيرية للأندية بسبب الأخطاء التي يقعون فيها بسبب عدم اتباعهم الاجراءات الاحترازية".