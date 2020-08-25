رياضة | مارسيليا يعلن وجود 3 حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مارسيليا يعلن وجود 3 حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي مارسيليا الفرنسي عن وجود 3 حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، لتضاف إلى حالات تم التأكد من إصابتها وعددها 5.

قال النادي في بيان: "علم نادي مرسيليا للتو باشتباه بثلاث حالات في صفوف فريقه الأول، اتصل النادي باللجنة المخولة بها الشأن في رابطة الدوري".

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ولم يتم كشف أسماء اللاعبين المصابين الخمسة بفيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي، علماً بأن أيا منهم لم يصب بعوارض".

وأدى اكتشاف الحالات الخمس في صفوف مرسيليا إلى تأجيل مباراته ضد سانت إيتان، التي كانت مقررة في افتتاح الدوري لموسم 2020-2021، الجمعة الماضي.

وسيخوض مرسيليا أولى مبارياته في الدوري الأحد المقبل ضد بريست، في حال لم يحصل أي طارىء.