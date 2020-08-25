رياضة | رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أنه مستغرب للغاية من قيام اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري بالتحقيق في حديث المهندس عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، ومقدم برنامج "ملك وكتابة" عبر قناة النادي الأحمر، بهذه السرعة.

وقال أحمد حسن عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: " اللجنة الخماسية تفاعلت بشدة ضد عدلي القيعي، بعد هجومه على حكم لقاء الأهلي والزمالك، وكلفت رئيس لجنة الانضباط بالتحقيق في كلام القيعي".

وأضاف:" لماذا لم يتم اتخاذ نفس الموقف تجاه التجاوزات التي تحدث عبر شاشة القنوات الفضائية، حتى ان هناك تجاوزات ضد أعضاء اللجنة الخماسية أنفسهم ولم يتحركوا ولم يتخذوا أي قرار".

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وواصل:" هل الأعضاء في اللجنة لم يتابعوا تلك القنوات الفضائية والتجاوزات ضدهم، يجب أن يتم تحويل كل التجاوزات إلى لجنة الانضباط طالما سيتم إحالة المهندس عدلي القيعي، من يتجاوز لابد أن يعاقب".

وزاد:" لا يجوز أن نرى شخص واحد، بينما مع الآخرين " لا نسمع لا نري"، البعض يريد إغماء عينيهم وسد آذانهم عن التجاوزات".

وأردف:" مستغرب للغاية من التحرك السريع ضد القيعي، ولذلك فيجب تطبيق المبدأ نفسه وأن يتم إحالة الجميع إلى لجنة الانضباط في ظل كثرة التجاوزات خلال الفترة الماضية".

وأتم: "بما أنكم تريدون معاقبة القيعي، فيجب معاقبة الآخرين".