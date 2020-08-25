رياضة | كومان يطالب برشلونة بضم ديفيد لويز

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كومان يطالب برشلونة بضم ديفيد لويز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لنادي برشلونة، في التعاقد مع البرازيلي ديفيد لويز، مدافع نادي أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان برشلونة قد أعلن عن التعاقد مع الهولندي رونالد كومان، خلفًا للمقال كيكي سيتين، بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل هدفين.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن كومان يريد التعاقد مع ديفيد لويز من أرسنال ليكون بديلاً للمدافع الفرنسي صامويل أومتيتي.

وتابعت الصحيفة، أن كومان تواصل مع عدد من اللاعبين في برشلونة وأخبرهم بالرحيل خلال الفترة المقبلة، و على رأسهم أومتيتي، وإيفان راكيتيتش، وأرتورو فيدال ، بالإضافة إلى لويس سواريز.