شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الخماسية: إحالة كل من يسيئ لاتحاد الكرة ولجانه لـ«الانضباط» فورًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، التعامل بمنتهى الحزم والقوة، الفترة المقبلة، ضد أي تصريح مسيء لأعضاء منظومة اتحاد الكرة.

وأصدرت اللجنة قرارًا بإحالة أي شخص أو مسؤول في الأندية للجنة الانضباط، حال ثبوت إساءته لأعضاء اللجنة أو لجانها المختلفة، سواء التحكيم أو المسابقات أو لجنة شؤون اللاعبين.

ويأتي تحرك اللجنة الخماسية لضبط الأمور ومحاسبة أي شخص يخطئ خلال الفترة المقبلة.

وكانت الجبلاية قد أحالت عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالأهلي، اليوم الثلاثاء، إلى لجنة الانضباط، بعد تصريحاته المسيئة للجنة الحكام.