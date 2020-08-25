شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي خارج حسابات الزمالك.. ومصدر يكشف تطورات عرض بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خرج رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، من حسابات نادي الزمالك بشكل نهائي، بعدما أعلن مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور التراجع عن ضمه لصفوف القلعة البيضاء، لعدم حاجة الفريق إليه.
وقال مرتضى منصور: «رمضان لاعب مميز، لكن الزمالك لم ولن يتفاوض لضمه، واكتفينا بتقديم عرض كنوع من المناورة فقط واستطلاع الرأي حول قيمته، لكننا غير مسؤولين عن تسبب عرضنا في تفويت الفرصة على أي ناد آخر لضم رمضان».
وأعلن مصدر مقرب من رمضان صبحي أن اللاعب تلقي عرضًا أوروبيًا بجانب عرض بيراميدز، مؤكدًا أن رمضان سيعلن خلال الساعات القليلة المقبلة موقفه الرسمي ووجهته المقبلة.
وقال المصدر: «تتبقى خطوة واحدة لحسم صفقة اللاعب لبيراميدز، وهي الاتفاق على المقابل المادي الذي سيحصل عليه النادي الإنجليزي».
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