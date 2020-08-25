شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: استمرار «عبد الغني» إضافة للزمالك.. والتجديد لـ«جمعة» و«أوباما» قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن محمد عبدالغني، مدافع الفريق الكروي الأول، والذي قام بتجديد عقده رسميًا مع النادي لأربعة مواسم، اليوم الثلاثاء، لاعب مميز، واستمراره مع الفريق إضافة كبيرة.

وأكد «منصور» أن إدارة الكرة برئاسة أمير مرتضى، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستقرار الفني والإداري للفريق، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على استمرار حصد البطولات والألقاب، واستمرار الانتصارات، وآخرها الفوز الكبير على الأهلي بثلاثة أهداف لهدف في القمة الأخيرة.

وكشف رئيس القلعة البيضاء أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد التجديد رسميًا لعبدالله جمعة ويوسف أوباما، مشيرًا إلى أن كلا اللاعبين اتفق على كل الشروط الخاصة بعقودهما.