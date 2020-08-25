شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الزمالك يجدد التعاقد مع محمد عبد الغني 4 مواسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حسم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، الجدل الدائر حول عقد محمد عبدالغني، مدافع الفريق الكروي الأول، بعدما أعلن رسميًا تجديد عقد اللاعب لمدة 4 مواسم، عقب الجلسة التي عقدها اللاعب، أمس، مع أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بالفريق.

ووقع «عبدالغني» رسميًا على عقود تجديده للقلعة البيضاء، بمكتب المشرف على الكرة، لمدة 4 مواسم، بعد الاتفاق على المقابل المادي الجديد لعقده بداية من الموسم المقبل.

وقامت إدارة الكرة برفع العقد الجديد لمجلس الإدارة لاعتماده رسميًا، تمهيدًا لبدء إجراءات توثيقه في اتحاد الكرة، بالإضافة للاتفاق على كل بنود عقد محمود علاء وتوثيقه في اتحاد الكرة.

يأتي هذا بعدما وجه مرتضى منصور إدارة الكرة بضرورة غلق ملفات التجديد لجميع اللاعبين، وفي مقدمتهم محمد عبدالغني، بعدما تمسك اللاعب بالاستمرار مع الفريق ورفض الرحيل عن القلعة البيضاء.