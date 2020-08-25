شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي يطمئن على محمد عبد الشافي هاتفيًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتصالاً هاتفياً باللاعب محمد عبدالشافي، لاعب نادي الزمالك، للاطمئنان على حالته عقب إجراء العملية الجراحية التي خضع لها مؤخراً، جراء إصابته في مباراة القمة الأخيرة، وخروجه من المستشفى، متمنياً له الشفاء في القريب العاجل.
وأكد وزير الرياضة حرص الوزارة على متابعة جميع اللاعبين المصريين، بالتنسيق مع مختلف الهيئات الرياضية، وتقديم الرعاية والدعم المطلوب لهم، ومساندتهم بشكل دائم، كونهم أبطال مصر في مختلف الألعاب الرياضية، وقدموا العديد من الإنجازات، وأسعدوا الشعب المصري في كثير من المحافل.
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