شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يزور مؤمن زكريا في منزله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بزيارة اللاعب مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي، صباح اليوم الثلاثاء، بمنزله؛ للاطمئنان على حالته الصحية، وتقديم الدعم والمؤازرة له لتخطي تلك الأزمة المرضية التي يمر بها اللاعب.

وأكد الدكتور أشرف صبحي للاعب تكليفاته الصادرة للمعنيين بوزارة الشباب والرياضة بالمتابعة اليومية لتطور الحالة الصحية لمؤمن زكريا، والتنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة حالة اللاعب من الناحية الصحية، بالإضافة إلى التواصل مع النادى الأهلى فيما يتعلق بالعمل على توفير كل المتطلبات واحتياجات اللاعب المالية والعلاجية خلال الفترة المقبلة.

واستمع وزير الشباب والرياضة إلى اللاعب مؤمن زكريا عن تطور حالته الصحية، وبروتوكول العلاج الذي يواظب على استخدامه ومتابعته مع الأطباء.

ومن جانبه، أعرب مؤمن زكريا عن شكره وتقديره لوزير الشباب والرياضة لحرصه على زيارته والاطمئنان على حالته الصحية ومتابعته له، وامتنانه لجميع من يسانده في أزمته الصحية.

وعبر وزير الرياضة للاعب مؤمن زكريا عن خالص دعواته وتمنياته له بالشفاء، والعودة مرة أخرى للملاعب في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن الجماهير المصرية والمنظومة الرياضية تسانده، وتدعمه في أزمته الصحية، وتخلق حالة من الالتفاف والتكاتف والدعم والتشجيع للاعب؛ تعبيرًا عن حبها له، ودعواتها بتخطي الأزمة الصحية التي يمر بها.

Advertisements