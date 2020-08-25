شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يبدي اندهاشه من قرار إحالة «القيعي» للجنة الانضباط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أحمد حسن، قائد المنتخب الوطني السابق، على قرار اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، بتكليف لجنة الانضباط بالتحقيق في تصريحات عدلي القيعي، مقدم البرامج في قناة الأهلي، عن حكام لقاء القمة، الذي انتهى بفوز الزمالك على الأهلي «3-1».

وقال «حسن» إنه مندهش من سرعة قيام اللجنة الخماسية بالتحقيق في حديث عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، مقدم برنامج «ملك وكتابة» عبر قناة النادي الأحمر.

وأضاف الصقر، في تصريحات عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «اللجنة الخماسية تفاعلت بشدة ضد عدلي القيعي، بعد هجومه على حكم لقاء الأهلي والزمالك، وكلفت رئيس لجنة الانضباط بالتحقيق في كلامه».

وتابع: «لماذا لم يتم اتخاذ نفس الموقف تجاه التجاوزات التي تحدث عبر شاشة القنوات الفضائية، حتى إن هناك تجاوزات ضد أعضاء اللجنة الخماسية أنفسهم ولم يتحركوا ولم يتخذوا أي قرار».