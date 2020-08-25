شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يكشف عن كيفية استعداد الأندية للمباريات بعد إلغاء المسحات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة، أنهم أرسلوا خطابات إلى أندية الدورى الممتاز مؤخرا لابلاغهم بإلغاء مسحات الكشف عن فيروس كورونا للاعبين والمدربين قبل المباريات بناء على البروتوكول الطبى الجديد من جانب وزارة الصحة للتعامل مع الفيروس المستجد فى ظل تناقص أعداد المصابين فى مصر مؤخرا، وأوضح مسئولو الجبلاية كيفية استعداد الأندية للمباريات فى الفترة المقبلة.

وأكد مسئولو اللجنة الخماسية أنه وفقا للبروتوكول الجديد، سيخضع اللاعبون والمدربون لتحليل دم "rapid test " قبل المباريات، وفى حالة ظهور نتيجة هذه التحاليل طبيعية لن يكون هناك مشكلة للاعبين والمدربين فى خوض المباريات، أما فى حالة ظهور النتيجة غير طبيعية أو فى حالة ظهور أى أعراض مرضية على لاعب أو مدرب أو ادارى سيتم خضوعه للمسحة وفى حالة ظهور النتيجة ايجابية سيتم عزله وخضوعه للعلاج لحين التعافى.

على صعيد متصل، كلفت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، المستشار سيد البندراى رئيس لجنة الانضباط والأخلاق بالجبلاية بمراجعة تصريحات عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى التى قالها فى قناة النادى خلال الساعات الأخيرة، وحال التأكد من صحتها سيتم توقيع عقوبات على القيعى بداعى التجاوز فى حق لجنة الحكام التى اختارت الحكم الكرواتى لادارة مباراة القمة الأخيرة.

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وانتقد عدلى القيعى حكم مباراة القمة 120 قائلا: "هذا حكم نفذ أجندة بكل وقاحة وأخطاءه غريبة ولقطة وليد سليمان ضربة جزاء وهو الحكم ذهب للفار عشان يقول ما فيهاش حاجة ولو أن هناك آلية للتحقيق مع الحكم من الاتحاد الدولى ستسفر عن مفاجآت، خصوصا أنه فعل نفس الأمر فى مباراة الأهلى أمام بيراميدز الموسم الماضى".

وقال عدلى القيعى في تصريحات لقناة الأهلى :" يا أبناء الأهلى اتحدوا لقد جاء وقت الخوف على الأهلى وعندما كنا نقول لا تخافوا على الكيان كان الأمر يقتصر على بعض المناوشات الكروية لكن الأمر أصبح مخيفا ومرعبا في الوقت الحالي".

وتابع مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى:" التحالفات ضد الأهلى في الزيادة وكذلك الانفاق وهناك من يتفنن في إيجاد أخطاء للنادى الأهلى خاصة فى خطوات التجديد للاعبين" مؤكدا "ما حدث في مباراة القمة لم يفاجئنى ولكن أكد مخاوفي".

وواصل القيعى: "جمهور الأهلى يجب أن يفطن تماما للهجوم على فريقه ويدعمه لأن كمية الناس التي تنقض على الأهلى كثيرة ومواقفهم تتغير في يوم وليلة".