شكرا لقرائتكم خالد بيبو ينسق مع بروكيتش لوضع خطة متكاملة للاستفادة ناشئين الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالأهلى بالتنسيق مع التشيكي بروكيتش المدير الفنى للقطاع خطة متكاملة لتطوير منظومة الناشئين، لإمداد فريق الكرة الأول بالعناصر المميزة خلال السنوات المقبلة من ناحية، وتسويق بعض اللاعبين من خلال بيعهم وتحقيق ربح مادى نظير بيعهم أو استعارتهم من ناحية أخرى.

وشكل خالد بيبو لجنة لتطوير الأوضاع فى القطاع وفقاً للخطة التى حددتها لجنة التخطيط للكرة بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادى، وتمت مناقشة سُبل تطوير القطاع طوال الفترة الماضية، وتضم اللجنة التي تقرر تشكيلها مؤخرا بالأهلي كلاً من: خالد بيبو وبروكيتش ومدربي الفرق الخمسة فى قطاع الناشئين، وهم: عمرو أنور، المدير الفني لفريق ٩٩، وياسر رضوان، المدير الفني لفريق ٢٠٠١، ومحمد شرف المدير الفني لفريق ٢٠٠٣، وشريف عبد الفضيل، المدير الفني لفريق ٢٠٠٥، وسيد غريب المدير الفني لفريق ٢٠٠٦.

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وتعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة على تقييم جميع فرق القطاع، وانتقاء المواهب المُتميزة والتى تصلح لأن تُمثل الأهلي في السنوات المقبلة، ويتم تصعيدها للفريق الأول بما يتناسب مع شخصية البطل والتحلّي بروح القيادة والأخلاق العالية بجانب الإمكانات الفنية المُتميّزة، وهي السمات التي تُميّز الأهلي عبر تاريخه.

واستقر مسئولو الأهلي على تعديل اللائحة المالية للمدربين واللاعبين، وإعادة تهيئة استراحة الناشئين، والاهتمام بالملاعب، بجانب منح مدربي القطاع دورات تثقيفية؛ لمواكبة أحدث طرق التدريب في العالم، وتوفير جميع سُبل النجاح لجميع أفراد منظومة القطاع؛ بهدف إفراز عناصر جيدة قادرة على تحقيق البطولات في جميع المراحل العمرية بالقطاع، بجانب تصعيد مواهب جيدة وأصحاب شخصية قوية للفريق الأول.