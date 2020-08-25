شكرا لقرائتكم كارتيرون يعقد محاضرة غدا قبل مواجهة المقاولون العرب في الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، على عقد محاضرة للاعبيه غدا عقب وجبة العشاء خلال المعسكر المغلق الذى سيخوضه لاعبو الزمالك غدا، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها بعد غد الخميس ضمن مباريات الجولة الـ 22 للدورى.

ويدخل فريق الزمالك معسكر مغلق غدا عقب المران الذى يخوضه الفريق فى ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وسيعلن الفرنسى كارتيرون قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مباراة الخميس.

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يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك الاستعانة بإسلام جابر فى مركز الظهير الأيسر خلال الفترة المقبلة سواء كبديل لعبد الله جمعة أو أساسى فى حالة تعرض الأخير لأى إصابة أو إيقاف، ويبحث كارتيرون عن حلول لأزمة الجبهة اليسرى فى الزمالك بعد إصابة محمد عبد الشافى الظهير الأيسر بكسر فى الترقوة واجراءه جراحة يغيب على اثرها ما يقرب من 3 أشهر عن التدريبات والمباريات.

وسبق وأن شارك إسلام جابر فى مركز الظهير الأيسر فى بعض المباريات الودية مع المدير الفنى السابق للفريق الصربى ميتشو، كما استعان به كارتيرون فى مركز الظهير الايسر كبديل فى مباراة بيراميدز.