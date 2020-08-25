شكرا لقرائتكم المصري ينتظر تنفيذ وعد عمرو الجنايني .. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية وفاء عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة بوعده بدعم النادى ماديا خلال الفترة الحالية حتى يستطيع الوفاء بإلتزاماته سواء للموظفين أو لاعبى الفريق الكروى وجهازهم الفنى فى ظل الأزمة المالية الطاحنة التى يعيشها النادى الساحلى فى الوقت الحالى .

وأكد مصدر مسئول داخل مجلس إدارة المصرى أن النادى تحمل 85 ألف جنيه ثمن إيجار ملعب برج العرب وحصلنا على وعد مسبق من عمرو الجناينى على تحمل إيجار الملعب وننظر الوفاء به فى ظل الأزمات المالية المتراكمة على مجلس الإدارة .

وأضاف نفس المصدر أن هناك عدد كبير من لاعبى الفريق الكروى بدأوا يتعافوا بشكل كبير من فيروس كورونا الذى ضرب الفريق منذ اكثر من 10 أيام وأدى لتاجيل العديد من المباريات بالدورى والهزيمة فى اللقاء الأخير أمام مصر المقاصة بهدفين نظيفين .

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من ناحية أخرى قرر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى تقديم شكوى رسمية ضد لاعبه البوركينى سعيدو صنبورى الذى تغيب عن صفوف الفريق منذ فترة ورفض الإنخراط فى التدريبات مع زملائه بعد قرار الإيقاف الذى أصدره طارق العشرى المدير الفنى للفريق على اللاعب بصحبة الليبى مفتاح طقطق .

وكان اللاعب قد رفض الإنتظام فى التدريبات ضاربا بتعليمات الجهاز الفنى عرض الحائط ومفضلا عدم استكمال الموسم مع الفريق بالرغم من تألقه خلال الفترة الماضية وتحديدا مع إيهاب جلال المدير الفنى السابق للنادى البورسعيدى .

ويجهز مسئولو المصرى ملفا كاملا بكل الأزمات التى افتعلها اللاعب خلال فترة تواجده داخل صفوف الفريق .