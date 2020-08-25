شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يقرر عقد اجتماع مع جوميز لإنهاء أزمة الشرط الجزائى قبل الرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مسئولى النادى الإسماعيلى جلسة فى الوقت الحالى مع الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للفريق لإنهاء علاقته بالنادى ، وعلم "الخليج 365" أن المدرب الفرنسى يرغب فى الحصول على قيمة الشرط الجزائى فى عقده مع الدراويش والذى تبلغ قيمته راتب شهر قبل الرحيل عن القلعة الصفراء ، وقام جوميز بجمع متعلقاته الشخصية من النادى ووداع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفنى المعاون له متمنياً لهم التوفيق فى المرحلة المقبلة، عقب تلقيه إخطاراً من مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان بإنهاء العلاقة بين الطرفين اليوم بسبب سوء تراجع نتائج الدراويش فى عهده ، وكان المدرب الفرنسى يرتبط بتعاقد مع الفريق الأصفر انتهى فى 30 يونيو الماضى ولكن مجلس إدارة الإسماعيلى قرر استمراره لنهاية الموسم عقب توقف المسابقة فى مارس الماضى بسبب جائحة كورونا قبل أن يقرر رحيله لإنقاذ سفينة الدراويش.

ويخضع اليوم الثلاثاء فريق الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز لمسحة كورونا بمقر النادى استعداداً لمواجهة طنطا في محاولة لتحقيق الانتصار الأول بعد غياب في خمس مباريات متتالية، وهى المواجهة التى يستعيد فيها لاعبه أسامة إبراهيم الذى غاب عن مواجهة الحدود بسبب الايقاف بعد الحصول على الانذار الثالث فى مواجهة وادى دجلة.

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ويستعد الاسماعيلى لمواجهة طنطا المقرر لها التاسعة مساء الخميس المقبل على ستاد الإسكندرية بالجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام وتعادل الدراويش مع حرس الحدود بهدفين لكل فريق فى الجولة الحادية والعشرين للمسابقة المحلية .

و يحتل الاسماعيلى المركز التاسع برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 6 وتعادل في مثلهم وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.