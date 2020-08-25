تاريخ مدربين سلة الاتحاد السكندرى فى حصد 13 كأس.. أخرهم عمرو أبو الخير

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جدة - عمرو شويل يسعى الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري للقب الـ14 في تاريخه لكأس مصر ، حيث يلتقى مساء اليوم مع الأهلى على لقب البطولة المحلية ، وسط طموحات أن يكون لقب اليوم هو الـ 14 فى تاريخه ، حيث سبق وتوج الفريق بـ 13 بطولة في الأعوام السابقة تحت خمس قيادات فنية مختلقة ، لا يقل أحدهم خبرة و انجازات عن الاخر . حصد أول بطولة لكأس مصر موسم 1975 – 1976 ، وموسم 1989 – 1990 تحت قيادة المدير الفنى محمود عامر . موسم 1977 – 1978 ، وموسم 1981 – 1982 ، وموسم 1982 – 1983 ، 1986 – 1987 ، و موسم 1987 – 1988 بقيادة محمد عبد الوهاب. Advertisements موسم 1983 – 1984 بقيادة فؤاد أبو الخير. موسم 1984 – 1985 ، و موسم 1985 – 1986 ، و موسم 1988 – 1989 سعيد جميل. موسم 2009 – 2010 ، وموسم 2011 – 2012 بقيادة عمرو أبو الخير . وفي هذا الموسم يدير الاتحاد السكندري احمد مرعي الذي حصد مع الفريق هذا الموسم بطولة مصر الدولية والبطولة العربية ودوري المرتبط .

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