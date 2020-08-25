شكرا لقرائتكم الرابطة تؤجل مباراة باريس سان جيرمان ولنس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حصل باريس سان جيرمان على موافقة تأجيل مباراته ضد لنس المقررة سابقا السبت في الدوري الفرنسي لكرة القدم إلى العاشر من الشهر المقبل، لينال فرصة التقاط أنفاسه بعد أيام من خسارته نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم ضد بايرن ميونخ الألماني.

وعاد سان جيرمان، الاثنين، من العاصمة البرتغالية لشبونة بعدما خاض يوم الأحد نهائي دوري الأبطال الذي خسره أمام بايرن بهدف كينغسلي كومان، ليفوز الفريق الألماني بالبطولة للمرة السادسة في تاريخه.

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وبدأ الموسم الجديد للدوري الفرنسي يوم الجمعة الماضي ونظرا لخوض ليون وسان جيرمان غمار دوري أبطال أوروبا بنظام التجمع في البرتغال، تم تأجيل مباراتيهما في المرحلة الأولى نهاية الأسبوع الماضي علما أن سان جيرمان كان سيلتقي مع متز، وحُدد موعد جديد للمباراة في 16 سبتمبر.

وسيخوض الفريق الباريسي أولى مبارياته في الدوري هذا الموسم ضد مرسيليا على ملعب "بارك دي برانس" في 13 سبتمبر، بعد أسبوعين سيتوقف فيهما النشاط إفساحا في المجال أمام المنتخبات الأوروبية لخوض مبارياتها الوطنية.

وانطلق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي في 21 الجاري بعد توقف لأربعة اشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، علما بان الموسم الماضي توقف في مارس الماضي وأعلنت الرابطة تتويج سان جيرمان المتصدر انذاك.