بعد هجومه على حكم لقاء القمة.. تحرك سريع من اتحاد الكرة ضد عدلي القيعي.. إحالة مستشار التعاقدات بالأهلي لـ «لجنة الانضباط».. وأحمد حسن: «مندهش.. وماذا عن تجاوزات الآخرين؟»

أحالت اللجنة الخماسية المعنية بإدارة اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، إلى لجنة الانضباط وذلك بعد تصريحاته التي هاجم فيها حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك الأخيرة.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن اللجنة الخماسية كلّفت المستشار سيد البندراي، رئيس لجنة الانضباط والأخلاق بالجبلاية، بمراجعة التصريحات التي أدلى بها "القيعى" عبر قناة النادي خلال الساعات الأخيرة، وأنه في حال التأكد من صحتها سيتم توقيع عقوبات عليه بداعى "التجاوز في حق لجنة الحكام التي اختارت الحكم الكرواتي لادارة مباراة القمة".

وكان القيعى قد انتقد حكم مباراة القمة 120، حيث قال: "هذا حكم نفذ أجندة بكل وقاحة وأخطاءه غريبة ولقطة وليد سليمان ضربة جزاء وهو الحكم ذهب للفار عشان يقول مافيهاش حاجة ولو أن هناك آلية للتحقيق مع الحكم من الاتحاد الدولي ستسفر عن مفاجآت، خصوصاً أنه فعل نفس الأمر في مباراة الأهلي أمام بيراميدز الموسم الماضي".

وأضاف القيعى: "يا أبناء الأهلي اتحدوا لقد جاء وقت الخوف على الأهلي، وعندما كنا نقول لا تخافوا على الكيان كان الأمر يقتصر على بعض المناوشات الكروية لكن الأمر أصبح مخيفاً ومرعباً في الوقت الحالي".

وتابع: "التحالفات ضد الأهلي في الزيادة وكذلك الانفاق وهناك من يتفنن في إيجاد أخطاء للنادى خاصة في خطوات التجديد للاعبين"، مؤكداً: "ما حدث في مباراة القمة لم يفاجئنى ولكن أكد مخاوفي".

أحمد حسن يعلّق

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من جانبه، أعرب أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، عن اندهاشه الشديد، من قيام اللجنة الخماسية بإجراء التحقيق وبشكل سريع، في تصريحات عدلي القيعي.

وقال حسن، عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع عبر "راديو مصر"، إن اللجنة الخماسية تفاعلت سريعاً ضد عدلي القيعي، بعد الهجوم الشديد على الحكم الكرواتي إيفان بيبيك، الذي أدار مباراة القمة، بل وقامت بتكليف رئيس لجنة الانضباط بالتحقيق في كلام مستشار تعاقدات الأهلي.

وأشار حسن إلى أنه لا يعلم "سر عدم اتخاذ نفس الموقف، تجاه التجاوزات الأخرى التي حدثت عبر عدة قنوات فضائية، خلال الفترة الماضية."

وتابع قائد المنتخب الوطني السابق أن عدة تجاوزات حدثت ضد أعضاء اللجنة الخماسية أنفسهم، لكنهم لم يتحركوا ولم يتخذوا أي قرار، ضد من تجاوز في حقهم.

وتساءل عن متابعة أعضاء اللجنة الخماسية، للقنوات الفضائية التي شهدت العديد من التجاوزات ضدهم، مطالباً بضرورة تحويل كل تلك التجاوزات إلى لجنة الانضباط، بعد إحالة تجاوزات المهندس عدلي القيعي لتلك اللجنة، مشددا أنه يجب إنزال العقوبة على كل من يتجاوز.

وأضاف حسن أن "ترى مخالفة شخص واحد، بينما مع الآخرين لا تسمع ولا تري، هو أمر مرفوض تماماً"، مشيراً إلى أن البعض يريد غمض عينيه وسد أذنيه عن التجاوزات، مشدداً أنه إذا كانت هناك رغبة بمعاقبة مستشار تعاقدات الأهلي، فيجب معاقبة الآخرين.