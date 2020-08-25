شكرا لقرائتكم خبر عن صالة الشرقية للدخان تستضيف قمة نهائى دورى المرتبط مواليد 2002 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف صالة الشرقية للدخان نهائيات دورى مرتبط كرة اليد مواليد 2002 يوم السبت المقبل بين الأهلى والزمالك لتحديد المركزين الأول والثانى كما تستضيف مباراة الطيران والبنك الأهلى لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وأعلنت لجنة المسابقات عن السماح بدخول 20 فرد فقط مرافق لكل نادى وفقا للإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وشهدت الجولة الختامية للمرحلة الثانية من الدورى أمس فوز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الطيران بنتيجة 33 / 22 على صعيد المجموعة الأولى التى شهدت أيضا فوز كل من، سموحة على حدائق الأهرام 21 / 20 وسبورتنج على جزيرة الورد 34 / 19 و الحوار على الجزيرة 10 / 0 .

أما على صعيد المجموعة الثانية ، فاز الزمالك على البنك الأهلى 29 / 26 و الفيوم على طلائع الجيش 10 /0 و 6 أكتوبر على الزهور 27 / 26 و المعادى على الأوليمبى 32 / 30 .

ليتأهل بذلك الأهلى و الزمالك للعب على المركزين الأول و الثانى ، فيما يلتقى الطيران مع البنك الأهلى لتحديد المركزين الثالث و الرابع يوم 29 أغسطس الجارى .

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وأخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كاجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعطى اتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.